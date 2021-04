OM : Le beau message de Nagatomo pour la naissance de son troisième enfant à Marseille !

Yuto Nagatomo a partagé une très belle nouvelle sur son compte Twitter ce samedi : la naissance de son troisième enfant sur les terres marseillaises !

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille, Yuto Nagatomo sera à jamais lié à la ville de Marseille. En effet, ce samedi sur son compte Twitter, il a partagé la naissance de son troisième enfant.

mon troisième enfant, un garçon énergique, est né ! — NAGATOMO

Ce dernier est né à Marseille, le 22 avril dernier. L’international japonais a posté un long message pour notamment remercié sa femme et toutes les personnes l’ayant soutenus !

« Le 22 avril, mon troisième enfant, un garçon énergique, est né ! Je suis très reconnaissant et respectueux envers ma femme, qui a travaillé dur pendant cette période de Corona et l’a mis au monde sur une terre étrangère. Merci à mon troisième fils d’avoir travaillé dur et d’être né ! Beaucoup de gens m’ont soutenu dans la situation difficile du au Coronavirus. Je l’apprécie sincèrement. Mon fils aîné est né en Italie (Milan), le deuxième en Turquie (Istanbul), et le troisième en France (Marseille) ! Nous sommes riches en nationalités ! En tant que mari et père des frères Nagatomo, je prendrai mes responsabilités et protégerai ma famille ! Merci pour votre soutien continue envers la famille Nagatomo ! » Yuto Nagatomo – Source : Twitter (24/04/21)