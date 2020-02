OM : Le bel hommage d’un cadre nîmois à Benedetto…

Dario Benedetto a inscrit trois buts hier soir lors de la victoire de l’Olympique de Marseille à Nîmes. Un performance qui a marqué tout le monde…

Le capitaine du soir côté Nîmois, Renaud Ripart (en l’absence d’Anthony Briançon, suspendu), s’est exprimé après le match sur l’attaquant argentin de l’OM.

C’est un super joueur franchement

« C’est un super joueur franchement. On a l’impression qu’on ne l’a pas vu du match et il met trois buts. C’est le type d’attaquant renard des surfaces. Il est trois fois bien placé et il met trois buts. Il n’y a rien à dire là-dessus. »

Renaud Ripart – Source : RMC Sport

8 – Dario Benedetto a marqué 8 buts à l’extérieur en Ligue 1 2019/20, c’est le meilleur total pour un joueur de Marseille à ce stade de la saison depuis Jean-Pierre Papin en 1991/92 (9). Pipa. pic.twitter.com/GgXq5nI3ne — OptaJean (@OptaJean) February 28, 2020





⏱90+3 #NOOM 2⃣-3⃣ 💥 VICTOIRE ! L’OM s’impose avec un triplé à la clé de PIPA Benedetto. 🤟 Nos Olympiens reprennent 11 et 12 points d’avance sur Rennes et Lille. 🏠Prochain match face à Amiens à l’@orangevelodrome pic.twitter.com/WOXn6dGu3l — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 28, 2020