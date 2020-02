Discipline : Première bonne nouvelle de la semaine pour l’OM

L’Olympique de Marseille a vécu un weekend plutôt difficile avec sa défaite à domicile suivi des victoires de ses deux plus proches poursuivants, Rennes et Lille…

Pourtant une petite éclaircie s’est glissée dans toute cette grisaille. En effet le capitaine des crocos nîmois, Anthony Briançon, sera absent pour le match de vendredi face à l’OM.

L’Avignonnais de naissance a été sanctionné d’un carton rouge hier soir lors de la défaite de son équipe face à Rennes. Il ratera donc automatiquement la réception des Marseillais aux Costières.

Le coup de la corde à linge de Briançon sur Camavinga😱 pic.twitter.com/CVIlJrtDMb — Nando C. (@NandoChachalana) February 23, 2020





Le @nimesolympique va finir la partie à 10 après l’expulsion de son capitaine Anthony Briançon 🔴#SRFCNO pic.twitter.com/s1yr4bM8Ck — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) February 23, 2020

Je crois que la victoire de Nantes est méritée

« On a pas bien joué. Je crois que la victoire de Nantes est méritée, ils ont bien joué, été mieux placés, mieux que nous. Évidemment, c’est ma responsabilité, on a pas été très bons dans la phase de construction, on a perdu plusieurs ballons. Ce qui a donné ce second but qui nous a tué un peu au niveau de la confiance. On est bien revenu après la mi-temps, on a changé le système en avançant un peu Sanson pour prendre un peu les espaces. Mais Nantes était bien placé, ils ont bien pressé. Ça leur a offert le deuxième but. On avait encore du temps (pour égaliser) mais on a pas réussi à faire grand chose après… »

André Villas-Boas – Source : Canal Plus