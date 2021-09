OM : Milik, le bémol de Domenech…

Ce week-end, l’OM a été une nouvelle fois emballant. Une victoire 2-0 probante sur la pelouse du concurrent au podium, Monaco. En clair une prestation de haut vol et ultra satisfaisante avec une équipe séduisante. Raymond Domenech a cependant un doute avec le retour annoncé d’Arek Milik…

C’est autour du thème, « l’OM est-elle l’équipe la plus séduisante » que les débats ont tourné sur le plateau de l’Equipe du soir, ce dimanche. Tout le monde était unanime pour expliquer que l’OM était la plus séduisante. En revanche, Raymond Domenech, ancien lyonnais et sélectionneur des Bleus, a confirmé cette affirmation avant de la nuancer.

« Moi je trouve que cette équipe est emballante. On prend plaisir à la voir jouer. Il peut toujours se passer quelque chose. Mais, j’ai l’impression aussi que cette équipe de Monaco c’est l’équipe B de l’année dernière. Les défenseurs c’est pas possible. On se dit qu’est-ce qu’il leur ait arrivé ? A ce point-là ! Être pris à chaque fois sur la profondeur. Mais Marseille fait ce qu’il faut. » Raymond Domenech – Source : L’Equipe du Soir (12/09/2021)

Marseille et Paris les deux équipes les plus performantes

Certes, l’équipe de Niko Kovac a déçu. Ses défenseurs ont pris le bouillon face au jeune et surprenant Bamba Dieng. Il n’en reste pas moins que pour Raymond Domenech, l’OM réalise un début de saison de haut vol.

« Cette pression qu’ils mettent au milieu de terrain dans la récupération ça leur permet d’emballer les matches. Donc oui c’est une équipe plaisante à voir. Et, qui est pour moi, derrière Paris, l’équipe la plus performante à l’heure actuelle. » Raymond Domenech – Source : L’Equipe du Soir (12/09/2021)

Le retour de Milik ne mettra pas les milieux dans la même situation – Domenech

par contre, quand certains salivent du retour prochain d’Arek Milik, Domenech est plus septique. En effet, les Marseillais sont enthousiastes à l’idée de voir leur vrai buteur dans cette équipe portée vers l’avant, mais Raymond Domenech apporte une questionnement tactique lié à ce retour.

« Le vrai numéro 9 va enlever le milieu comme Harit, comme Payet qui est là entre deux et qui gêne toutes les défenses parce qu’en fait ça décroche en permanence et ça part sur les côtés. Le fait de remettre quelqu’un dans l’axe va faire un vrai 4-3-3 qui sera différent et qui ne mettra pas les milieux dans la même situation. » Raymond Domenech – Source : L’Equipe du Soir (12/09/2021)

On aura peut-être un élément de réponse le week-end prochain. En effet, Milik pourrait faire son retour sur la feuille de match pour la réception de Rennes…