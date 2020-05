OM : « Le bilan d’Eyraud est mauvais ! Le projet de McCourt, c’était de concurrencer le PSG »

Dans l’émission L’Equipe du soir sur la chaine l’Equipe, la journaliste Carine Galli a évoqué la situation de l’Olympique de Marseille 4 ans après l’arrivée de Frank McCourt et Jacques Henri Eyraud.

L’Olympique de Marseille retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine. Le club se trouve financièrement dans une situation économique désastreuse. Les dirigeants du club risquent ainsi d’avoir bien du mal à renforcer l’équipe la saison prochaine. Sur la chaine l’Equipe, la journaliste Carine Galli la pointé du doigt le bilan peu reluisant du président de l’OM Jacques-Henri Eyraud :

Le bilan d’Eyraud est mauvais

“Le projet de McCourt, c’était de concurrencer le PSG. Ce n’est évidemment pas le cas. C’était de jouer la Ligue des champions chaque année. Ce n’est pas le cas. Cela va l’être cette année dans des circonstances particulières et c’est aussi de ne pas dilapider de l’argent trop rapidement. Son bilan est mauvais. Malgré tout ça, malgré les salaires astronomiques donnés et la prolongation de Garcia et les montants déboursés, Eyraud est toujours là. Mais McCourt part du principe qu’il fait bien son travail et à ses yeux, il fait ce qu’il faut”