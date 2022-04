OM : Le bon plan mercato de Rothen (made in Ligue 1) pour Longoria

Pablo Longoria est un gros travailleur et un spécialiste du mercato. Le patron de l’OM est déjà bien actif avant la période estival, Jérôme Rothen lui conseille même un attaquant de Ligue 1…

Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, le consultant a salué le bon travail du président de l’OM mais a également suggéré un nom pour renforcer l’attaque…

Je pense à un joueur comme Wahbi Khazri pour l’OM — Rothen

« Je pense que Pablo Longoria a un coup d’avance. Il a toujours un coup d’avance. La preuve, c’est qu’il a commencé à recruter. À mon avis, l’Olympique de Marseille devrait déjà regarder ce qui se fait un petit peu dans le championnat de France. Et à mon avis, Pablo Longoria, qui connaît bien le football, l’a fait. Il devrait regarder des joueurs qui seront libres en fin de saison, des joueurs qui ont un peu d’expérience. Offensivement, moi je pense à un joueur comme Wahbi Khazri par exemple. Ça me vient comme ça. Il est à Saint-Étienne, tu le prends. Je ne dis pas que tu vas en faire un titulaire indiscutable. Il a de l’expérience, il sera aussi mobilisé grâce à la Coupe du Monde, ça va lui donner envie de garder la forme, de faire une grande saison l’année prochaine. Ça peut être un bon coup, c’est gratuit. Après, il n’y a pas que lui. Mais il y a d’autres joueurs qui seront libres dans certains clubs, et peut-être que Pablo Longoria a déjà des vues dessus. » Jérôme Rothen – Source: RMC (25/04/2022)

À LIRE AUSSI : Mercato OM : MacHardy demande à Kamara d’imiter un ancien olympien

Depuis son arrivée à l’OM, il a encore quelques attaches avec l’Italie. En effet, il a recruté l’été dernier deux joueurs en provenance du championnat italien et de la Roma : Cengiz Ünder et Pau López. Il a notamment fait venir Arkadiusz Milik la saison dernière en provenance de Naples. Cette fois, le journaliste de Tuttosport l’interroge sur un éventuel intérêt au sujet de Giorgio Chiellini. Le président de l’OM ne serait pas contre une arrivée du défenseur italien de 37 ans ou d’autres joueurs en Serie A.

« Giorgio Chiellini ? C’est un ami et un vrai leader, à quel club il ne servirait pas ? Mais ce que j’achèterais de la Juve, c’est surtout les valeurs du club, qui n’ont pas de prix. (…) Nous avons une idée précise : mélanger la force des joueurs français au caractère latin. La Serie A reste une excellence pour la culture du travail et la compétitivité. Le joueur qui joue en Italie a l’habitude de jouer sous pression. Et cet aspect est fondamental quand tu joues ici et que tu portes le maillot historique de l’OM, devant ses supporters passionnés et brûlants. » Pablo Longoria – Source : Tuttosport (20/04/2022)