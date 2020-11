OM : Villas-Boas tacle Conceição (Porto) et lui reproche ce qu’il a fait au Vélodrome…

Défaits à Porto mardi soir en Ligue des Champions, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont déçu, à tous les niveaux. Sur le terrain les hommes d’AVB ont accumulé seulement 99 kilomètres. Ce qui à fait de l’OM la seule équipe à ne pas avoir dépassé la barre des 100 kilomètres parcourus lors de cette soirée européenne.

André Villas-Boas s’est présenté en conférence de presse aujourd’hui afin de répondre à cette fameuse statistique. Il n’a pas hésité également à piqué l’actuel entraîneur du FC Porto, Sergio Conceição sur le style de jeu proposé par son équipe depuis le début de saison.

Porto ne peut pas se permettre de jouer en transition — Villas-Boas

« C’est une statistique idiote. Normalement ça devrait être lié à la possession. On a peut-être battu le record de possession de balle face à cette équipe de Porto. J’ai été entraîneur de Porto, et s’il y avait eu le public les choses serait plus dur aujourd’hui. Porto ne peut pas se permettre de jouer en transition. De toute façon lorsque l’on fait circuler le ballon il est normal que l’on court moins. Ensuite on a joué très haut en seconde période parce qu’on cherchait à renverser le score et donc il y a moins de déplacement à faire. Je pense que ce n’est pas vraiment liés aux efforts. Peut-être qu’on peut discuter sur les efforts à hautes intensités mais ça serait bien de comparer avec le match contre Manchester City par exemple. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de Presse (05/11/2020)