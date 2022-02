OM: Le cadeau de Saliba à Cabella

Ancien joueur de l’OM, Remy Cabella suit toujours les performances du club marseillais. Présent lors de la rencontre face à Clermont (0-2), le Corse n’est pas reparti les mains vides…

Remy Cabella et William Saliba ont un point commun, celui d’avoir porté le maillot de l’ASSE et de l’Olympique de Marseille. Désormais joueur du FK Krasnodar en Russie, il était présent lors de la défaite des Marseillais face à Clermont dimanche dernier au Vélodrome (0-2). Son ancien coéquipier chez les Stéphanois lui a offert son maillot du match… Tout sourire comme à son habitude, Remy Cabella semble heureux de cette nouvelle acquisition

🔵⚪ Remy Cabella qui était présent au match contre Clermont 🇫🇷 a récupérer le maillot de William #Saliba comme un fan 😄 #TeamOM @massilia1978 @VanTeamOM pic.twitter.com/f9zruDNH0e — G_P19 (@gp_p19) February 21, 2022

« Il ne faut pas en avoir. Il y a des choses comme ça dans le foot. Il y a des moments difficiles. Tout n’est pas tout rose. Même si ça ne s’est pas bien passé sur le plan personnel, je prends ça comme une expérience. Ça m’a forgé un mental plus costaud. Avant d’aller à Arsenal, je me suis dit que j’allais jouer, j’en étais sûr, je me demandais avec qui j’allais jouer. Je suis arrivé, j’ai joué zéro match. J’ai joué avec les U23. Ça m’a mis une bonne claque. Aujourd’hui, je suis plus concentré. Il faut faire plus à chaque fois. Pour le coach (Mikel Arteta), je n’étais pas encore prêt. Quand il y a eu le premier confinement, pendant qu’il y avait leur championnat, moi j’étais chez moi à Paris. Je ne faisais rien du tout. Je courais un peu. Je n’avais pas de condition physique. Après s’est posé la question de savoir si j’allais jouer la Coupe de France (avec Saint-Etienne, son ancien club)… Puis je suis rentré. Je me suis entraîné deux semaines tout seul. On a enchaîné 2-3 matchs amicaux mais je devais retrouver la condition physique. Le championnat a enchaîné rapidement et le coach a estimé que je n’étais pas prêt. Je respecte sa décision. » William Saliba – Source : RMC Sport (27/01/2022)