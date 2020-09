OM : Le chambrage commence déjà entre Balerdi et Benedetto !

On le sait, le vestiaire marseillais est constitué de beaucoup de chambreurs : Payet, Sarr, Amavi… Il semblerait que nos deux argentins soient dans le même état d’esprit !

Avec la trêve internationale, les joueurs non-sélectionnés profitent de ces quelques jours pour se reposer et s’entraîner avec le club. Durant leur moment OFF, Leonardo Balerdi et Dario Benedetto semblent passer du temps ensemble.

BENEDETTO ET BALERDI SEMBLENT BIEN S’ENTENDRE

Sur un bateau, le défenseur central dormait au soleil et Benedetto n’a pas hésité à le réveiller avec de l’eau. Plus tard, vengeance de Balerdi alors que Pipa faisait une sieste dans une chambre. Les deux joueurs semblent bien s’entendre, ce qui pourrait faciliter l’intégration du nouveau joueur marseillais !

¡No te podés dormir cerca del Pipa! Leo Balerdi estaba relajado al sol, hasta que Benedetto lo despertó con una broma. 😂😂 pic.twitter.com/H2xsmh0CeH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2020