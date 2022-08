OM : Le chambrage de Guendouzi aux supporters niçois !

Après la rencontre face à l’OGC Nice et l’incroyable but de Nuuo Tavares, Mattéo Guendouzi a chambré les supporters niçois sur les réseaux sociaux.

Pas de supporters de l’OM à Nice ce dimanche après-midi et donc une ambiance décevante à l’Allianz Riviera. En voyant leur équipe perdre sur le score de 3-0, les supporters des aiglons n’étaient pas forcément à même de faire la fête dans les tribunes.

Guendouzi met la clim aux supporters niçois

Pire, ils ont sifflé les joueurs de l’OM durant une grosse partie de la rencontre… Juste ce qu’il fallait pour donner envie à Mattéo Guendouzi de les chambrer un peu. Sur le but de Nuno Tavares, l’international français est passeur décisif. En célébrant le but de son coéquipier, il court vers les supporters niçois, faisant mine d’avoir froid…

Sur les réseaux sociaux, il partage la vidéo où on le voit mettre « la clim » aux Aiglons, accompagné d’émojis glacé et une oreille pour écouter les sifflets des supporters de l’OGC Nice. Un beau chambrage après une belle victoire 3-0 !

Le coach prépare toujours le match, fait des recommandations. Mais au final, ce sont les joueurs qui décident du match — Tudor

« Je suis satisfait. Cela a été un bon match. Il n’est jamais facile de gagner à l’extérieur spécialement à Nice. Avant la rencontre, j’ai senti les joueurs très impliqués. On a préparé ce match comme un grand match. Je suis satisfait pour les joueurs, pour le club et pour les fans. C’est une victoire importante. Mais ce ne sont que trois points, comme ceux en jeu à Clermont mercredi. On n’a disputé que quatre matches, mais oui, probablement notre meilleur match, surtout par rapport à la qualité de l’adversaire. Le coach prépare toujours le match, fait des recommandations. Mais au final, ce sont les joueurs qui décident du match. Je suis chanceux d’avoir des joueurs de talent. Alexis (Sanchez) a de la qualité. On est content de l’avoir. Mais il n’est pas le seul. Payet ? Il a été très bon. On avait préparé un plan de jeu pour les presser haut. On aurait pu marquer deux buts de plus. Ce soir, on a été offensif. Ensuite, en seconde mi-temps, on a fait en sorte de gérer le résultat. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (28/08/22)