OM : « Le chemin de croix continue pour Pipa… »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face aux Girondins de Bordeaux. Voici la note et l’appréciation de Dario Benedetto lors de ce match…

L’Olympique de Marseille a réussi sa rentrée après la trêve internationale en battant les Girondins de Bordeaux sur le score de 3-1. André Villas-Boas a surpris tout le monde avec sa composition d’équipe, un 442 en losange avec Michaël Cuisance en numéro 10. L’animation offensif a tout de même beaucoup penché à droite en première mi-temps, avec de belles connexions entre Thauvin et Hiroki Sakai. Trés peu sollicité, Dario Benedetto a encore eu du mal à exister…

Le chemin de croix continue pour un Pipa inexistant…

Ses partenaires lui ont largement préféré Thauvin dans leur choix de passes le privant de ballons en première période. Bon il faut dire qu’il n’a jamais forcé la décision et a eu bien du mal à exister dans cette rencontre. 19 touches de balle en 86 minutes, c’est rachitique. Et quel impact offensif ? 0 tir, 0 passe clé et quelques appels derrière lesquels pourront toujours se réfugier ses derniers défenseurs. Inquiétant. Remplacé par L. Henrique qui a montré des choses enthousiasmantes sur ses quelques ballons touchés.