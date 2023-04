OM : « Le club a avancé avec Tapie. Aujourd’hui, ce n’est plus possible

Interrogé par L’Equipe sur sa carrière, Jean-Philippe Durand s’est exprimé notamment sur ses souvenirs avec Bernard Tapie… Un personnage qui l’a visiblement marqué de plusieurs manières.

Bernard Tapie n’a vraisemblablement laissé personne insensible dans sa carrière, surtout à l’Olympique de Marseille. Ce dimanche, Jean-Philippe Durand a donné une longue interview à L’Equipe où il est revenu sur plusieurs points de sa carrière. Forcément, son passage à l’OM a été l’objet de questions et l’ancien milieu de terrain a évoqué quelques souvenirs qu’il avait de Bernard Tapie avec qui il a notamment remporté la Ligue des Champions en 1993.

L’ancien milieu de terrain de l’OM Jean-Philippe Durand aurait pu rejoindre le grand rival parisien, où son ancien président voulait le recruter en 1991, avant de se raviser. https://t.co/j78ly696Ii pic.twitter.com/ASaxJCRgr1 — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 23, 2023

En termes de management, de caractère, de ressources, c’était un mec inépuisable — Durand