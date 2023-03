OM : Le coach d’Annecy s’est régalé !

Pour le FC Annecy, la belle histoire continue. Le club n’avait jamais atteint les quarts de final de Coupe de France. En se qualifiant pour les demies face à l’OM, ils marquent davantage leur histoire.

C’est l’histoire de la Coupe de France

Dixième de Ligue 2 et promu cette saison, le FC Annecy a également la possibilité de rêver en Coupe de France. Après avoir éliminé Belfort (N2) et le Paris FC (L2) aux tirs aux buts, les joueurs de Laurent Guyot continuent sur leur belle lancée en éliminant l’OM ce mercredi soir, une nouvelle fois aux tirs aux buts (6-7).

Les joueurs Annéciens n’ont jamais cessé d’y croire, même après l’égalisation de l’OM à la 90+6. L’entraîneur a pris le temps de saluer l’état d’esprit de ses joueurs en conférence de presse, qui ont su gérer la pression des tirs aux buts et de l’atmosphère, « ce n’est pas tous les jours que vous avez cette fantastique ambiance dans un stade » a-t-il précisé.

Laurent Guyot ne s’est pas empêché de remercier les supporters Marseillais pour le spectacle en tribune. « Quel kiff quoi, on fait ce métier aussi pour ça, c’est un kiff incroyable d’être dans une ambiance comme ça, bravo à tous les supporters, c’est incroyable de vivre ces moments-là même en étant sur le banc adverse » a-t-il félicité.

Il est important de mesurer leur exploit, mais l’entraîneur veut que ses joueurs restent concentrés sur le maintien en Ligue 2 et sur le match de samedi à Metz. Ils connaîtront leur adversaire en Coupe ce jeudi soir.

Leur état d’esprit est récompensé

« On y a cru mais c’est un peu l’histoire de la Coupe de France quand il y a une telle différence de niveau au départ. On est un promu, il fallait y croire en faisant le match le plus intelligent possible et en voyant comment les garçons allaient gérer l’atmosphère. On a su saisir notre chance en début de deuxième période. Ensuite l’égalisation ne doit pas agir sur le mental et il faut être costaud pour les tirs au but. Je suis content pour les joueurs, beaucoup découvrent la Ligue 2 et ont eu des parcours chaotiques. C’est leur état d’esprit qui est récompensé. On va savourer dans le bus le temps de rentrer mais on reçoit Metz samedi et on a un maintien à aller chercher. En tout cas, c’est fort, quel kiff ! On fait ce métier pour ça. C’est incroyable d’être dans des atmosphères comme ça. En demi-finale, j’aimerais recevoir mais c’est le cas des quatre équipes. Restons humbles et continuons à travailler » Laurent Guyot – Source : Conférence de presse (01/03/23)

