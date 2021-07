OM: Le coach de Lyon admire Sampaoli

Peter Bosz a remplacé Rudi Garcia sur le banc de Lyon. Protagoniste d’un football offensif, l’entraineur néerlandais veut donner un vrai style à son équipe. Ainsi, il a confié être un admirateur de Marcelo Bielsa mais aussi de Jorge Sampaoli…

Ancien coach du Bayer Leverkusen et de l’Ajax, Peter Bosz a débarqué à Lyon cet été. Il arrive pour remplacer Rudi Garcia, pas conservé par Jean-Michel Aulas, après une nouvelle non qualification en Ligue des Champions. Le style de jeu mis en place par l’entraineur néerlandais, est bien différent de celui du Français, en tout cas sur le papier.

Dans une interview accordée à l’Equipe, Peter Bosz se dit être un admirateur des techniciens qui prônent un football à base de pressing et d’intensité, comme Jorge Sampaoli, entraineur actuel de l’Olympique de Marseille :

Je suis curieux de voir Sampaoli à Marseille– Bosz

A LIRE : Mercato OM : Longoria s’intéresse toujours à ce gros dossier à 30M€?

« Il y a des entraîneurs que j’aime. Je suis très curieux de voir Jorge Sampaoli à Marseille et Marcelo Bielsa à Leeds. J’aime l’intensité de leurs équipes. Quand tu vois comment les attaquants et les milieux pressent à Leeds… J’aime quand on peut voir la signature d’un entraîneur. Avec Bielsa, c’est ça. Et le Séville ou le Chili de Sampaoli, c’était ça. » Peter Bosz— Source: L’Equipe (20/07/21)