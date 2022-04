OM : Le coach de Reims ravi de la prestation de son équipe qui « a contrôlé le match »

Hier l’OM s’est imposé sur le plus petit des scores contre le Stade de Reims (0-1). Pas la plus belle des victoires des phocéens cette saison mais une des plus importantes. Face à une équipe rémoise très solide, les marseillais ont fait le job dans un match qui avait tout du piège. En conférence de presse, le coach rémois a exprimé ses regrets mais aussi la fierté de voir son équipe tenir tête à une grosse cylindré du championnat.

Hier, L’Olympique de Marseille a réalisé un grand pas vers la deuxième place en s’imposant au stade Auguste Delaune (0-1). Dans un match où les occasions ont été plutôt rares et face à une équipe bien regroupée qui jouait les contres à fond, les joueurs de Jorge Sampaoli ont su trouver la faille avec un magnifique but de Gerson à dix minutes de la fin. Un soulagement pour tous les supporters tant cette victoire était importante et tant ce match ressemblait de plus en plus à une frustration.

Oscar Garcia, le coach espagnol du Stade de Reims avait mis en place un plan de jeu très clair pour bloquer les lignes de passes des marseillais, ce qui a parfaitement fonctionné tout au long de la partie. Les rémois auraient même pu inscrire le premier but sans quelques belles interventions de Mandanda. En conférence de presse Oscar Garcia était logiquement déçu du résultat du match :

« Il y a beaucoup de frustration. Tactiquement on a été mieux, on a contrôlé le match, on a eu les meilleures occasions mais des erreurs individuelles nous ont coûté les trois points. Les joueurs ont été presque parfaits. Donc, on peut quand même être satisfait car on a très bien joué contre la deuxième meilleure équipe du Championnat. À l’aller, on avait déjà été bon. On a montré qu’on pouvait bien jouer contre les grandes équipes. » Oscar Garcia – Source: Conférence de presse d’après-match (24/04/2022)

Sampaoli déjà dans le match de jeudi !

Si le coach olympien s’est également félicité de la victoire de son équipe après le match, il a surtout tenu à garder l’esprit de ses joueurs en éveil en leur rappelant qu’il n’y avait pas le temps de profiter de ce succès et que dès jeudi, un match capital attend les phocéens :

« On savait qu’avec tous les matchs qui se suivent, ça allait être difficile ce soir. On a réussi à le gagner. On continue de grandir en tant qu’équipe. On sait que derrière ça continue à gagner donc on ne peut pas se relâcher. Gerson ? L’équipe mérite cette victoire, on avait plus de contrôle et d’occasions qu’eux. Est-ce que c’est un tournant dans la saison ? On sait que ça pousse fort derrière. Mais on doit déjà se projeter vers jeudi et le match de C4. »Jorge Sampaoli-Source:conférence d’après-match (24/04/2022)À lire également : Gerson : « Je me sens comme à la maison à l’OM »