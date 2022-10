OM : Le coach de Strasbourg s’attend à des surprises !

L’Olympique de Marseille va affronter le Racing Club de Strasbourg ce samedi soir à La Meinau. Avant cette rencontre, Julien Stephan a fait part de son sentiment sur l’équipe d’Igor Tudor.

C’est la treizième journée de Ligue 1 et l’Olympique de Marseille se déplace à la Meinau pour y affronter le Racing Club de Strasbourg ! Pour cette rencontre importante du championnat après 3 défaites d’affilée, Igor Tudor devrait aligner un onze avec beaucoup de changement, notamment pour faire souffler ses cadres en vue du choc face à Tottenham au Vélodrome qui aura lieu mardi.

On connaît l’adversaire et la multitude de surprises qu’il peut y avoir — Stephan

En conférence de presse, Julien Stéphan s’est exprimé sur la rencontre qui va l’opposer à l’Olympique de Marseille. L’ancien entraîneur du Stade Rennais s’attend forcément à une équipe revancharde en championnat mais surtout aux surprises qu’il peut y avoir avec l’OM.

« Forcément, ça va être un gros match. Dans une période où leurs résultats ne sont pas très bons, il y a quand même beaucoup d’intensité dans leurs rencontres. C’est une grosse équipe ! Il faudra être parfaits dans beaucoup de domaines. (…) Quand tu es à Marseille, tu ambitionnes de gagner tous les matches. On connaît l’adversaire et la multitude de surprises qu’il peut y avoir. Il faudra être capables de s’organiser techniquement face à la pression qu’ils peuvent mettre. (…) L’OM n’a plus du tout le même visage que l’année dernière. C’est une équipe qui presse en permanence et qui fait quasiment du un contre un tout terrain. Je ne pense pas que leurs résultats actuels leur fassent changer leur façon de jouer » Julien Stéphan – Source : Conférence de presse (27/10/22)