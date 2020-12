OM : Le communiqué cash des South Winners au sujet de Mr Turpin !

L’Olympique de Marseille a perdu son premier match en Ligue 1 depuis près de trois mois, mercredi à Rennes. Au centre des débats, l’arbitrage plus que contestable de Clément Turpin…

Le groupe de supporters marseillais, les South Winners, a tenu à réagir dans une lettre ouverte à Mr Turpin pour ne pas laisser passer cette nouvelle injustice…

Retrouvez le communiqué, publié sur leurs réseaux sociaux, en version intégrale plus bas.

« L’heure est grave et nous appelons à l’union sacrée de toutes les forces vives de l’Olympique de Marseille ! Il est impératif de prendre pleinement conscience de ce qui s’est passé à l’occasion du match contre le Stade Rennais par la volonté et la compétence d’un seul homme, coutumier du fait et faisant montre d’une arrogance et d’une suffisance insupportable. (…) Pour l’avenir du club et dans un souci d’équité sportive légitime, nous encourageons vivement le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, à réagir sans attendre et ainsi prendre toute la mesure de l’imposture de ce personnage néfaste, d’entendre notre appel à la mobilisation et de se montrer digne de l’institution OM en prenant une décision forte. » Communiqué South Winners