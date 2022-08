OM: Le conseil de Kombouare à Tudor

L’OM s’est imposé en infériorité numérique face au FC Nantes ce samedi au stade Vélodrome. L’entraineur du FC Nantes, Antoine Kombouare s’est exprimé concernant l’utilisation de Sanchez par Igor Tudor…

Alexis Sanchez a connu sa première titularisation sous le maillot de l’Olympique de Marseille ce samedi face au FC Nantes. Une performance de haut niveau, très juste techniquement et toujours très bien placé sur le terrain. Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes a donné un conseil à son homologue marseillais Igor Tudor, afin de mieux utiliser le Chilien :

S’il a des attaquants autour de lui, peut-être que c’est plus facile– Kombouaré

« Pour l’OM, Alexis Sanchez c’est un grand joueur, mais ce qu’il a fait ailleurs, il doit réussir à le faire ici. Il faut qu’il le prouve. C’est comme ça qu’on est jugé. Mais ça sera un vrai renfort, même s’il n’est pas encore prêt physiquement. S’il a des attaquants autour de lui, peut-être que c’est plus facile… Vous avez compris le message ! » Antoine Kombouaré-– Source: Conf de presse (20/08/22)

Pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jean-Charles De Bono, l’arrivée d’Alexis Sanchez tombe à point nommé. S’il se réjouit de son arrivée, il estime que Tudor devra l’utiliser de l meilleure des façon pour optimiser au mieux les qualité du chilien. De Bono explique que Sanchez doit maintenant se concentrer sur un rôle de second attaquant et rester dans la moitié de terrain adverse afin de pouvoir se montrer plus décisif devant le but.

» Il a dit lui même en conférence d presse qu’il préférait évoluer avec un autre joueur sur le front de l’attaque. Il a plus les même jambes qu’il avait quand il jouait à Arsenal ou à Barcelone. Aujourd’hui Sanchez c’est un deuxième attaquant. Il doit être proche de l’attaquant de pointe et faire moins d’efforts. Il ne peut pas revenir défendre dans les 40 derniers mètres pour ensuite repartir attaquer de l’autre coté du terrain. Cela lui couterait de l’énergie et de la justesse technique. Tu n’as pas la même lucidité devant lu but si tu viens de faire une course de 50 mètre pour récupérer le ballon. Il est la pour jouer dans le camp adverse à coté d’un autre attaquant. On sait qu’il est capable de jouer en déviation, de jouer juste. Tudor devra s’adapter aux qualités de ses joueurs. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille