OM: Le conseil d’un ancien coach de Ligue 1 à Payet

Dimitri Payet est en train de réaliser une très belle saison sous les ordres de Jorge Sampaoli. Véritable leader technique, il porte son équipe vers le haut…

L’Olympique de Marseille réalise un bon début de saison en étant sur le podium de la Ligue 1… Cela est grandement dû au niveau de Dimitri Payet qui marche sur l’eau dans le système de Jorge Sampaoli, juste derrière Milik ou parfois en faux numéro 9.

Mais justement, pour David Guion, ancien entraineur de Reims, Payet joue légèrement trop bas :

« Par sa présence, Milik étire la défense adverse. Mais je trouve Dimitri un peu trop dans les zones de confort, organisant le jeu de loin, alors qu’il est si adroit devant le but et à l’aise dans les zones un peu plus chaudes. » David Guion— Source: L’Equipe (02/11/21)

Un retour en Equipe de France? Bien sûr qu’il mérite — Leboeuf

Sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin, Franck Leboeuf a été questionné sur le niveau de Dimitri Payet et la possibilité de le revoir en Equipe de France. L’ancien défenseur n’a pas hésité une seule seconde et pense que Didier Deschamps doit absolument le rappeler.

« C’est exceptionnel ce qu’il fait. On le voit Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé. Il fait partie de ces gens-là quand il est à ce niveau-là. (…) Un retour en Equipe de France? Bien sûr qu’il mérite. Maintenant, il n’y a pas de dispositif pour un tel joueur. L’équipe de France joue en 3-4-3 et on a l’impression qu’il n’y a pas de place pour lui, tactiquement. » Franck Leboeuf – Source : Téléfoot (31/10/21)

Rothen veut aussi revoir Payet en Bleus

Au micro de RMC Sport il y a quelques jours, Jérôme Rothen également ancien joueur en Ligue 1 n’a pas caché son admiration pour Dimitri Payet. Il pense également qu’il doit être de retour en Equipe de France.

« Je sais que Didier Deschamps m’écoute. Sur ce que je vois depuis l’arrivée de Sampaoli, je trouve que Payet montre ce qu’est une belle remise en question. Cela se voit à travers les semaines qui passent. On voit un Payet affuté et heureux d’être sur le terrain. Payet rend le collectif beau depuis le début de saison. On voit une équipe marseillaise rayonnante à côté de lui. Payet a fait même office de faux numéro 9. Là, il est derrière Milik. On a vu son rayonnement. Un Payet dans ces conditions et bien dans sa tête, Didier il faut que tu le rappelles. Il n’y pas plus fort en numéro 10 dans ce positionnement en France. Il rend tellement beau ses coéquipiers. C’est le moment de le rappeler et je ne vois pas pourquoi sa belle forme va s’interrompre. L’équipe de France s’améliorera avec Dimitri Payet en numéro 10″ Jérôme Rothen— Source: RMC (18/10/21)