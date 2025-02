OM : Le constat accablant de Larqué sur la volonté de Benatia !

Jean-Michel Larqué a réagi aux propos de Medhi Benatia sur l’exigence et la rigueur à l’OM, estimant que « Medhi Benatia prêche dans le désert » et que les jeunes joueurs manquent de mentors, étant souvent traités comme des marchandises. Il souligne la difficulté pour ces jeunes de se construire dans un environnement où l’encadrement est insuffisant et où ils sont perçus davantage comme des actifs commerciaux que comme des athlètes en développement.

Lors de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Jean-Michel Larqué a réagi aux propos de Medhi Benatia concernant l’exigence et la rigueur à l’OM, en déclarant : « C’est trop tard pour la nouvelle génération. Medhi Benatia prêche dans le désert. Mais les jeunes ont des circonstances atténuantes. Ils n’ont plus d’enseignants mais des gens qui se servent d’eux comme des marchandises. Comment se construire comme ça ? ». Cette déclaration souligne la difficulté pour les jeunes joueurs à se développer dans un environnement où l’encadrement est insuffisant et où ils sont souvent considérés comme de simples actifs commerciaux.

Medhi Benatia prêche dans le désert

Medhi Benatia, directeur du football à l’Olympique de Marseille, a récemment exprimé son souhait d’instaurer une culture d’exigence et de rigueur au sein du club, notamment auprès des jeunes joueurs. Cependant, Jean-Michel Larqué estime que cette initiative arrive trop tard pour la génération actuelle, affirmant que les jeunes manquent de mentors et sont traités davantage comme des marchandises que comme des athlètes en développement.

Cette critique met en lumière un problème plus large dans le football moderne, où la formation et l’éducation des jeunes talents peuvent être négligées au profit de gains financiers rapides. La remarque de Larqué suggère que, sans un encadrement approprié et des mentors dévoués, les jeunes joueurs risquent de ne pas atteindre leur plein potentiel, tant sur le plan sportif que personnel.

L’approche de Medhi Benatia à l’OM vise à inverser cette tendance en mettant l’accent sur la discipline et la rigueur, des valeurs essentielles pour le développement des jeunes talents. Cependant, comme le souligne Jean-Michel Larqué, il est crucial de reconnaître les défis auxquels ces jeunes sont confrontés et de leur fournir le soutien nécessaire pour réussir, au-delà des simples attentes de performance sur le terrain.