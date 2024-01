OM : Le constat alarmant de Duga sur Gattuso

En manque de réussites sur ces dernières semaines, Gennaro Gattuso semble perdu d’après Christophe Dugarry. Sur RMC, l’ancien joueur détaille son analyse.

Depuis son arrivée, Gennaro Gattuso a eu du mal à montrer ce dont il était capable en terme de tactique. Le coach italien n’a pas vraiment eu le temps d’imposer ses idées comme il l’a expliqué à plusieurs reprises. Pressé par le temps et l’obligation de jouer tous les trois jours, il a été contraint de faire un retour à un système à 3 centraux qu’il n’affectionne pas particulièrement mais que les joueurs ayant évolués sous Tudor connaissent mieux.

Sur RMC en ce début de semaine, Christophe Dugarry a débattu autour du coach de Gennaro Gattuso. D’après l’ancien attaquant, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’est pas au mieux de sa forme. Il le sent un peu perdu et lui concède également les quelques erreurs du Mercato qui l’ont mis dans une situation compliquée.

A LIRE AUSSI : OM : « La tendance est à un départ de Longoria, même peut-être d’ici la fin du Mercato »

Alors que l’OM se montre peu convaincant ces dernières semaines, Christophe Dugarry et Éric Di Meco estiment que Gennaro Gattuso, le coach marseillais, ne se montre pas à la hauteur des attentes.https://t.co/162LsBEpfx — RMC Sport (@RMCsport) January 15, 2024

Je sens Gattuso un peu enfermé et un peu perdu

« L’effectif est très limité. Il y a eu trop de paris tentés et malheureusement, peu de réussites pour l’instant. Malgré tout, je pense que Gattuso doit faire mieux. C’est vrai qu’il y a des absents, des blessés, mais l’OM doit être capable de proposer autre chose. Je sens Gattuso un peu enfermé et un peu perdu. Ce n’est pas un système qu’il a choisi. Il se retrouve avec un système qui lui a été imposé par ses joueurs, parce qu’ils ont démontré qu’ils étaient plus à l’aise comme ça (…) Mais c’est à lui de trouver la solution. C’est son rôle, c’est son travail. Il doit trouver un système, un discours. »