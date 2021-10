OM: Le constat de Di Meco

L’OM repart avec le point du match nul face au PSG. Les Marseillais auraient même pu faire mieux face à des Parisiens en infériorité numérique…

L’Olympique de Marseille n’a pas décidé de se découvrir lorsque Hakimi a écopé d’un carton rouge. Ainsi, les Olympiens peuvent avoir des regrets sur ce 0-0.

Mais pour Eric Di Meco, il y a une satisfaction a retenir après la rencontre :

La frustration je ne l’ai plus aujourd’hui– Di Meco

« Il faut analyser le match contre Paris avec celui de la Lazio, parce que ce sont les deux premiers matchs de haut niveau cette saison, a commenté l’observateur olympien. Et à l’arrivée, je retiens que Saliba a été très bon sur les deux matchs, Rongier, Kamara et Guendouzi aussi. Quand ça monte d’un cran, les mecs répondent présent. Maintenant, il faut que tout le monde arrive à monter d’un cran, mais il y a des satisfactions individuelles. Donc la frustration, je ne l’ai plus aujourd’hui. » Eric Di Meco— Source: RMC (25/10/21)

Même s’il avait montré son pessimisme, Di Meco s’était mis à y croire :

Je pense qu’ils seront présents à ce niveau là– Di Meco

« Ce genre de match est impronosticable. Tu sais que dans les matchs comme ça il s’est passé plein de choses, même sur les dernières années. Il y a plusieurs fois où tu te disais que c’était faisable, mais il y avait souvent un fait de match comme le coup franc de Cavani à la dernière minute qui te plombait. Ce qui me rend confiant, c’est l’engagement et l’impact des joueurs depuis le début de saison, avec Sampaoli. Je pense qu’ils seront présents à ce niveau là. Et face à Paris, ça peut les gêner on l’a vu face à Bruges. Mais même en étant moins bon, le PSG gagne… » Eric Di Meco— Source: RMC (22/10/21)

🗣💬 « Marseille a laissé des plumes face à la Lazio mais ce genre de match, c’est inpronosticable. » ⚪🔵 Éric Di Meco estime que l’OM a sa carte à jouer face au PSG lors du Classique. pic.twitter.com/pisIMonUwh — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 22, 2021

Daniel Riolo a regretté le manque d’ambition dans le jeu de l’OM, même s’il le comprend :

A lire aussi : OM: La confidence de Jorge Sampaoli concernant son choix et les supporters marseillais

L’OM avait peur de se faire contrer– Riolo

« L’OM c’est la première fois qu’ils n’ont pas respecté leur nature, de ce que veut Sampaoli. Mettre de la folie, pressing, et chercher haut. Ils ne l’ont pas fait car c’était le PSG, ils avaient peur de se faire contrer par les qualités individuelles. Ce n’est pas un reproche, car c’est aussi faire preuve d’intelligence. Pourtant, le PSG était d’une médiocrité incroyable, mais les parisiens auraient pu gagner, ils ont presque eu les occasions les plus interessantes. En jouant un peu mieux certaines situations ils auraient pu le gagner ce match. Entre cet OM là contre nature, et un PSG mauvais, ça n’a pas donné un bon match. (….) vu le scénario du match cela aurait été dur que Marseille le perde, ce 0-0 est un bon point de pris pour eux. Il faut qu’ils donnent tout maintenant contre Nice mercredi soir et si tu gagnes le bilan sera très très bon pour l’OM sur ce début de saison. » Daniel Riolo— Source: RMC (24/10/21)