OM : Le constat de Villas-Boas sur le rôle de McCourt…

André Villas-Boas a précisé sa pensé suite à son entretien accordé à O’Jogo. Le coach explique qu’il aimerait avoir le propriétaire plus présent comme cela se fait en Espagne et au Portugal. Cependant, il explique aussi qu’il échange régulièrement avec McCourt.

Interrogé sur ses relations avec McCourt, André Villas-Boas regrette le fonctionnement français ou les propriétaires ne sont pas toujours là pour fixer le chemin à suivre. Cependant, le coach marseillais explique qu’il parle tous les 15 jours avec Franck McCourt pour évoquer notamment l’actuel mercato.

Tu as besoin de la vision du propriétaire de sa présence physique pour transmettre un message sur le chemin à suivre — Villas-Boas

« La présence du propriétaire est une comparaison avec ce qu’il se passe au Portugal ou en Espagne ou la bas les présidents sont élus et pas propriétaires. Je l’ai aussi vécu en Angleterre, c’est un peu comme ça aujourd’hui en France, le coach est plus un manager. Tu as besoin de la vision du propriétaire de sa présence physique pour transmettre un message sur le chemin à suivre, les objectifs. Ce n’est pas une critique mais une constatation. C’était pareil à Tottenham et Chelsea. (…) On a des calls tous les 15 jours. Le dernier, c’était précisément la veille du match face à Montpellier dans la soirée. C’est important car on peut se positionner par rapport au mercato. Par contre je n’ai rien à voir avec tous les autres aspects. Je n’ai aucune information sur le long terme, la suite. On ne discute que du sportif avec McCourt. Il n’y a rien qui empêche Pablo (Longoria) ou moi de prendre des décisions. Cela veut dire que l’on bénéficie de la confiance de la direction sur ce que l’on veut pour la suite… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (08/01/2020)