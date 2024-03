OM : Le constat implacable de Riolo sur l’effectif marseillais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM est en train de vivre une saison compliquée avec plusieurs changements d’entraineur et un manque criant de constance. Pour Daniel Riolo, l’équipe devrait être mieux classée avec un tel effectif.

Sur RMC, Daniel Riolo estime que l’OM aurait faire bien mieux avec l’effectif actuel « Je suis désolé, mais avec l’effectif du début de saison, être 6e, 7e, ce n’est pas la place de l’OM. Ce qui s’est passé dans la première partie de saison et les crises répétées ont handicapé Marseille, et ils auront du mal à combler ce retard. Mais je suis désolé, avec cet effectif-là, tu n’aurais pas dû être à cette position. Pour l’instant, tu es en situation d’échec et tu essaies de réparer cette situation de la meilleure des façons. Mais au début de la saison, il y avait assez de joueurs pour obtenir de meilleurs résultats que ceux que tu as maintenant. Je ne dis pas que tu es extraordinaire, mais en termes de qualité de l’effectif, combien de joueurs échangerais-tu avec Brest ? Quelles sont les équipes qui sont encore devant ? Nice, Monaco, Lille… Peut-être Monaco, ils ont peut-être plus de qualité. Il y avait de la qualité à Marseille, sauf que la façon dont la saison a démarré vous a mis un boulet au pied. »

L’OM a connu plusieurs coachs cette saison et a dû se séparer de Gennaro Gattuso après un début d’année 2024 plus que difficile. Pour le président espagnol, cette décision de se quitter avec le coach italien a été très difficile. Il l’a expliqué dans une interview donnée à Revelo en Espagne. Pour Daniel Riolo, c’est incompréhensible.

« La sortie de Longoria sur la cicatrice d’avoir viré Gattuso, ça restera une plaie, j’ai eu le cœur brisé… oh ! Ça va, Gattuso n’est pas au RSA, ça va aller. Un entraîneur qui se fait virer, il part une indemnité, ses millions, il va retrouver du taf dans quelques années. On n’est pas en train de parler de gens qui sont de grandes difficultés », rappelle Riolo sur RMC.

« Émotionnellement, c’était très compliqué. Avec Marcelino, en plus d’être mon ami, je crois en sa valeur professionnelle et je voulais vraiment que notre relation fonctionne, a affirmé Longoria. Si dans le monde du football, nous laissons les gens de côté, cela devient quelque chose avec lequel on ne peut pas travailler ». Le président de l’OM a également évoqué l’éviction de Gennaro Gattuso. « Cela a sûrement été l’un des moments les plus compliqués de mon parcours professionnel. C’est une personne pleine de valeurs, c’est une personne qui partage avec moi la passion de ce sport. Cela m’a fait beaucoup de mal sur le plan personnel. »