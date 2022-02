OM : Le constat lucide de Luan Peres !

L’OM est éliminé de la Coupe de France après sa défaite face à Nice (4-1) mercredi soir. À l’issue de la rencontre, Luan Peres a tenté de venir clarifier la prestation olympienne en zone mixte.

Une élimination difficile à digérer. Malgré une ouverture du score rapide en tout début de rencontre, l’Olympique de Marseille n’est pas parvenu à faire face aux Niçois mercredi soir. Défaits sur le score de 4-1, les Olympiens achèvent leur aventure en Coupe de France aux portes des demi-finales.

On doit se concentrer sur ce qu’on faisait avant – Luan Peres

À lire aussi : Metz – OM : Mauvaise nouvelle pour les supporters olympiens !

En fin de rencontre, Jorge Sampaoli est venu répondre aux questions de la presse qui s’est interrogée sur son système de jeu mis en place. Par ailleurs, Luan Peres a lui aussi pris la parole en zone mixte quelques minutes après le coup de sifflet final. Le défenseur brésilien a dressé un constat lucide de la prestation olympienne.

« On n’a pas été bon. On a très bien commencé, avec un but dans les 3 premières minutes. Puis, Nice a bien mieux joué, pas nous. Sampaoli nous a dit que Nice fait un bon pressing au milieu et c’est ce qu’il s’est passé. Je pense que sur 2 ou 3 buts, on perd le ballon et on se fait contrer. C’est une soirée à oublier, on doit se concentrer sur dimanche. (…) Il ne faut pas être inquiet pour les matches qui arrivent, c’est le football. Avant ça, on a fait plein de matchs sans prendre de buts à l’extérieur. A la maison, on en prend peu aussi. Là, on en prend beaucoup, mais c’est le football. On doit maintenant nous concentrer pour faire ce qu’on faisait avant. On sortait de 5 matchs à l’extérieur sans encaisser de but. On a une bonne équipe et une bonne défense. » Luan Peres – Source : Zone mixte (09/02/2022)

C’était le meilleur choix selon moi — Jorge Sampaoli

Après la rencontre, Jorge Sampaoli était en conférence de presse. Le coach argentin a été questionné sur ses choix tactiques. Ce dernier a titularisé William Saliba sur le côté droit de la défense et Luan Peres à gauche. Deux centraux qui ont donc évolué comme des latéraux en première mi-temps.

À lire aussi : OM : Les supporters ne veulent plus de ce « maillot maudit »

Dans des propos relayés par L’Equipe, Sampaoli a justifié cette décision par l’absence de Boubacar Kamara, suspendu pour ce match ainsi que par l’absence de Pape Gueye, encore au Sénégal après la victoire de la CAN historique avec sa sélection.