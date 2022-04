OM : Le coup de geule de Joel Cantona sur les jeunes du centre bradés !

L’OM réussit une saison exceptionnelle sur le plan comptable. Avec la possibilité de finir sur le podium et de gagner une coupe d’Europe, Marseille pourrait finir sa saison en beauté, ce qui pourrait annoncer un mercato estival très chaud. Une période de transferts où le club olympien devra sans doute remplacer Kamara et verra Perrin et Maxime Lopez quitter définitivement le club. 3 jeunes formés au club qui partiront sans grande compensation financière. Une fuite en avant que Joel Cantona, notre invité, ne comprend pas.

l’OM enchaine les victoires. Une deuxième place en championnat et une qualification en demi-finale de Conference League, la saison 2021/2022 de l’OM est pour l’instant une réussite. Une fin d’exercice qui pourrait emmener un mercato estival très agité surtout si les olympiens filent en Ligue des Champions. Si Pablo Longoria est sans doute déjà au travail pour renforcer l’équipe, il va avoir de nombreux dossiers à gérer cet été aussi du côté des départs.

Le plus important sera bien évidemment le probable départ de Boubacar Kamara qui sera en fin de contrat en juin qui devrait partir libre. Cumulé aux départs définitifs de Lucas Perrin, prêté à Strasbourg et de Maxime Lopez qui fait la pluie et le beau temps à Sassuolo, le club va voir 3 joueurs formés au club partir pour des montants très faibles. Un faible retour sur investissement que notre invité lors de l’émission d’hier, Joel Cantona ne trouve pas normal :

Lopez + Kamara + Perrin = 3M€ ?

« J’ai vu Perrin jouer, vrai défenseur, indiscutable, devenu un pilier central avec Strasbourg, il est droit, il joue parfaitement le hors jeu, il est grand, élégant, puissant, il a quelque chose quoi. Et puis y’a Kamara (…) je parle même pas de Lopez qui est titulaire chez les 6 ou 7ème d’Italie qui part pour 2,5 millions, Kamara il va partir gratuitement, Perrin option d’achat à 1,5 million. T’as formé 3 joueurs fabuleux et l’Olympique de Marseille encaisse 3 millions, 3,5 millions (…) Le centre de formation il est à la rue, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas quoi, je suis pas à l’intérieur du club mais à la formation, on change beaucoup (…) Mais on a une réserve qui est dernière avec 8,9 points de retard et qui va descendre. » Joel Cantona – Source : Football Club Marseille (14/04/2022)

La formation était au coeur du projet de Frank McCourt lors de sa reprise de l’OM. Aujourd’hui avec les 3 départs annoncés de ces « minots » le résultat n’est pas probant. Pour Joel Cantona, l’OM doit prendre exemple sur les modèles des plus grands en matière de formation :

« Les plus grands clubs, ceux qui forment, les Milan, les Manchester, les Real, les Barcelone, ceux qui forment c’est les plus riches. C’est purement comptable et ils les gardent leurs joueurs (…) Entre Lyon et Marseille, chez nous t’as trois super joueurs, dont Kamara qui est au dessus, t’encaisse 3 millions (…) Kamara, il a un entourage qui défend ses intérêts (…) Si il faut lui donner 5,6 millions, je préfère l’avoir. Ça fait 3 saisons qu’il est jamais blessé, toujours là, fidèle absolu, un talent monstre, c’est le Rijkaard marseillais. Il joue 6, il joue 4,il est d’une discrétion, il a une classe naturelle, si le mec tu le mets tout en haut, il a encore 2,3 ans de contrat » Joel Cantona – Source : Football Club Marseille (14/04/2022)