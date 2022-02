Metz – OM : Le coup de gueule d’Antonetti !

L’OM se déplacera sur la pelouse du FC Metz dimanche soir à 20h45 en clôture de la 24e journée de Ligue 1. En conférence de presse, Frédéric Antonetti a poussé un coup de gueule contre les supporters marseillais.

L’Olympique de Marseille affronte le FC Metz dimanche soir à 20h45. Quatre jours après leur défaite face à l’OGC Nice en Coupe de France, les Olympiens auront à cœur de réagir tout de suite en championnat. Au match aller, les Olympiens avaient concédé le match nul 0-0 face aux Grenats.

Je n’arrive pas à comprendre comment tu peux être lorrain et supporter l’OM – Frédéric Antonetti

Pour cette rencontre, Frédéric Antonetti sera privé de certains de ses éléments. Parmi eux, Fabien Centonze et Nicolas de Préville, tous les deux blessés. En conférence de presse aujourd’hui, le technicien en a aussi profité pour pousser un coup de gueule à l’encontre des Lorrains qui seront présents dans les tribunes en tant que supporter de l’OM dimanche soir.

« Un stade plein ? Ce qui est dommage c’est qu’il y aura 15 000 marseillais… Je n’arrive pas à comprendre comment tu peux être lorrain et supporter l’OM. Peut-être que j’ai manqué un cours à l’école ! J’ai un objectif, le FC Metz peut compter sur 15000 inconditionnels. Ici on a un potentiel de 30-35000 mais pour ça il faut des résultats. (…) Les blessés, c’est comme la semaine dernière, plus quelques soucis de la semaine. Je n’en parlerai pas, car on peut les récupérer. Centonze et de Préville, je n’ai pas de date. Les docteurs décideront. Caillard, c’est réglé. (…) Offensivement, nous avons beaucoup de munitions, et ensuite, nous n’avons pas l’accélération nécessaire. Nous avons les joueurs pour le faire, mais il faut qu’ils retrouvent la confiance. Nous avons les ballons pour beaucoup mieux faire. À Troyes, c’était un match fermé, mais nous avons eu des ballons que nous avons mal utilisés et nous avons eu deux occasions. C’est nettement insuffisant par rapport à ce qu’on voudrait avoir. Notre animation offensive est déficiente et ce qui nous manque ce sont les accélérations dans les 20 derniers mètres. » Frédéric Antonetti – Source : Conférence de presse (11/02/2022)