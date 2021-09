Ce mercredi à Angers, une bagarre a éclaté entre supporters de l’OM et Angevins. Un incident de plus a déplorer depuis le début de la saison. Daniel Riolo n’a pas hésité a descendre en flèche Vincent Labrune…

Si les incidents en tribune se multiplie ces dernières semaines, Daniel Riolo a lui une solution afin d’éradiquer ce phénomène. Selon lui, le huis clos n’est pas une solution viable. Il ajoute qu’il faudrait une président de la LFP fort, mais que ce n’est pas le cas avec Vincent Labrune, ancien de l’Olympique de Marseille :

Vincent Labrune est absent– Riolo

« Il faudrait un président de la LFP fort qui tape sur la table par rapport au président, et ça on ne l’a pas. Vincent Labrune est absent et ne dit rien du tout. Pour ce qui est des solutions, je trouve que les huis clos sont inutiles, pour les déplacements dès que ça se passe mal pour un club, je suis pour l’interdiction totale de la saison. Il faut être pragmatique, ce n’est pas si simple de ça. Les marseillais ont été dans mal de coup, je sanctionne aussi les Lyonnais, etc… » Daniel Riolo— Source: RMC (24/09/21)

🗣💬 « Les huis clos ça ne sert à rien. Tu demandes immédiatement l’identification des personnes impliquées et tu sors les mecs » 🔥 Les solutions de Daniel Riolo pour en finir avec les débordements dans les stades pic.twitter.com/7z4uUb5Nsv — After Foot RMC (@AfterRMC) September 23, 2021

le journaliste RMC souhaite interdire tous les futurs déplacements :

J’interdis les déplacements– Riolo

« On est dans un climat de violence extrême. On est le pays en Europe où il y a le plus de violence, ça se confirme. Il ne faut plus tergiverser, on arrête les déplacements et les commissions qui vont essayer savoir si c’est bien ou pas. J’interdis les déplacements, STOP, il y a trop d’incidents. Je regarde les images à Angers, mais c’est hallucinant, on dit stop et puis c’est tout. La police a autres choses à faire que de gérer des policiers. Les déplacements, ce n’est pas aussi important que ça ! Si le président de la Ligue revient de vacances, il pourra se pencher sur le dossier » Daniel Riolo— Source: RMC (23/09/21)