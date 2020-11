OM : Le coup de pression de Villas-Boas sur ses joueurs…

Avec zéro point en trois matches, un manque de jeu et d’animation offensive, l’OM a complétement raté ses trois premiers matches de Ligue des Champions. André Villas-Boas attend une réaction de son groupe lors des trois derniers matches…

Après la victoire 0-1 de l’OM à Strasbourg vendredi soir, André Villas-Boas n’a pas fait que s’énerver contre le journalistes, il a aussi mis la pression sur ses joueurs concernant les trois derniers matches de Ligue des Champions…

On n’a pas besoin de toute cette pression pour savoir qu’on est des incompétents en Ligue des champions — Villas-Boas

« On a eu cette réunion entre nous pour faire mieux, on avait besoin de donner une réponse. Aujourd’hui, avec les changements qu’on a faits et les joueurs qui sont rentrés, avec cet état d’esprit, cela veut dire que le groupe est là… Ce qu’on veut donner aux supporters, c’est un peu plus en Ligue des champions. On a fixé un objectif entre nous, j’espère qu’on sera capables de donner une bonne réponse. Il reste neuf points en jeu et le groupe a fixé un objectif pour faire mieux. On sait qu’on n’était pas au niveau. C’est inacceptable mais on est les premiers à le savoir, on n’a pas besoin de toute cette pression pour savoir qu’on est des incompétents en Ligue des champions. Tu regardes le classement, on a zéro point, il n’y a qu’une équipe qui a zéro point. Oui on a pris conscience de ça, on a été un peu plus agressifs mais maintenant, ce n’est pas l’heure des paroles mais des actes. Et j’espère qu’on va être capables de donner une bonne réponse. »

André Villas-Boas – source : RMC / conférence de presse (06/11/2020)