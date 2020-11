Villas-Boas : « Va voir la Juventus et Barcelone pour plus de contenu ! »

André Villas-Boas était très remonté hier soir au micro de la Chaîne Téléfoot lorsqu’on lui a parlé de la qualité de jeu. Le sujet le rendait toujours furieux quelques minutes plus tard en conférence de presse…

Interrogé sur le contenu proposé par son équipe, il a été très direct et a invité le journaliste à aller « faire un groupe des mécontents là-bas. »

prend tes amis, tu prends le groupe des décevants là-bas et le groupe des contents c’est le vestiaire de l’OM

« Décevant pour qui ? Pour toi. Pour moi non. C’est seulement pour toi non ? (Journaliste : « À priori, je ne suis pas le seul ») OK alors prend tes amis, tu prends le groupe des décevants là-bas et le groupe des contents c’est le vestiaire de l’OM. Tu dois chercher la Juventus ou le Barça pour trouver plus de contenu. L’an dernier, on a gagné un match 2-1 avec un seul tir. C’était contre Lille. C’est extraordinaire non ? Vous vous rappelez ? Pour gagner contre Lille, trois points. Pour aller à la Ligue des Champions. Vous avez fait la statistique ? C’est incroyable non de gagner contre Lille avec deux buts et un tir. C’est beaucoup non ? Aujourd’hui on était plus à l’égalité, un tir. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse après-match (06/11)