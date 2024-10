OM : Le coup tenté par Mason Greenwood

Mis à l’écart par la fédération anglaise de football, Mason Greenwood tente de revenir en sélection. D’après The Sun, le joueur voudrait discuter avec le nouveau sélectionneur.

Thomas Tuchel pourrait-il changer quelque chose pour Mason Greenwood? C’est en tout cas ce qu’espère l’ailier anglais depuis la nomination du coach allemand en tant que sélectionneur de l’équipe d’Angleterre. D’après The Sun, le joueur voudrait entrer en contact avec l’ancien entraîneur du PSG afin de le convaincre de le reprendre avec les Three Lions.

Lors d’un cours de droit du sport à l’Université Luiss, le président de la Lazio, Claudio Lotito, a évoqué l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood, qui avait été annoncé comme un potentiel recrutement pour son club l’été dernier. Il a souligné l’importance de valoriser son propre club, déclarant : « Mon objectif est de promouvoir la Lazio, sans me concentrer sur les clubs étrangers, » dans des propos relayé par le journaliste Gianluca Di Marzio.

Concernant Greenwood, Lotito a précisé : « Je n’éprouve aucun regret. Si un joueur ne désire pas rejoindre la Lazio, cela ne peut pas être considéré comme un manque à gagner. Il a choisi Marseille, et c’est une décision qui lui appartient. Nous ne recherchons pas des mercenaires ; notre ambition est de recruter uniquement ceux qui souhaitent véritablement représenter la Lazio. Nous avons déjà connu suffisamment de joueurs qui ne s’engagent pas pleinement. »

