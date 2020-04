OM: Le début de la saison prochaine déjà programmé ?

La LFP a décidé ce jeudi d’entériner le classement de la Ligue 1. L’OM est donc directement qualifié pour la Ligue des champions. Une date de reprise pour la saison suivante se dégage…

Le bureau de la Ligue a décidé de valider l’arrêt de la saison 2019/2020. Le classement est ainsi figé avec le principe du quotient afin de compenser le match non joué de la 28e journée ( PSG-Strasbourg). Concernant la saison suivante, Didier Quillot a donné quelques indications…

On ne démarrera pas le championnat au-delà du 23 août– Quillot

« La date définitive de la reprise sera arrêtée en concertation avec les diffuseurs, qui seront Mediapro, Canal+ et beIN Sports pour 2020-2021, et en tenant compte de ce que sera l’état sanitaire. On ne démarrera pas le championnat au-delà du 23 août sauf contre décision du gouvernement ou cas de force majeure. Ce serait après très difficile en raison de l’Euro en juin 2021. Il faut 10 mois pour faire un calendrier, avec quelques dates de repli comme ce fut le cas avec les gilets jaunes par exemple, d’où la date du 23 août. Si on peut reprendre avant et « loger » les deux finales de Coupes, on le fera » Didier Quillot— Source: RMC Sport