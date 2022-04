OM: Le défi de Sampaoli

En place depuis presque une saison et demi, les principes de jeu de Sampaoli sont visibles même si des fois il tente des choses peu compréhensibles par l’ensemble des experts. L’entraineur argentin a rencontré Samir Nasri à Marseille, et lui a confié son ambition…

Actuel coach de l‘Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli avait impressionné avec le FC Séville en Liga. L’Argentin avait un effectif composé de quelques français dont Samir Nasri, qu’il a rencontré cette semaine pour Canal + :

Je suis content de cette expérience en France– Sampaoli

« Je suis content de cette expérience en France. Ça fait déjà un an et demi que je tente de jouer un football que tu connais. Un football différent de ce qu’il se fait dans ce pays, imagine toi que la France a gagné la Coupe du Monde 2018 en jouant un football pragmatique. Donc on essaye de proposer une autre idée de jeu, c’est un défi pour moi. » Jorge Sampaoli– Source: Canal + (03/04/22)

Sampaoli met aussi en place un jeu pour gagner, ce n’est pas quelqu’un qui a peur — Nzonzi

C’est d’ailleurs le milieu de terrain défensif qui a répondu aux questions de Ouest-France. Forcément, il a été questionné sur sa relation avec Jorge Sampaoli qui est actuellement second de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille.

Pour le Champion du Monde 2018 avec l’Equipe de France, ce qui est important dans la gestion de Jorge Sampaoli, c’est l’absence de peur de l’adversaire !

« Avec lui, j’ai vécu la meilleure saison de ma carrière. C’est un caractère opposé au mien, mais il donne de l’énergie à son équipe, il aide les joueurs à tout donner et à se sentir bien physiquement. Il met beaucoup d’intensité dans les entraînements et ça donne du jus pour aller presser vers l’avant. Il met aussi en place un jeu pour gagner, ce n’est pas quelqu’un qui a peur. Je me rappelle qu’on affronte le Barça et il nous demande d’aller presser très haut, en laissant nos défenseurs centraux en un contre un face à Neymar, Suarez ou Messi. Il ne craint rien, il s’en fout des conséquences et les joueurs le ressentent » Steven Nzonzi – Source : Ouest-France