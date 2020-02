OM : Le directeur de la formation met la pression sur certains minots…

Dans son entretien accordé à La Provence ce mardi, Nasser Larguet a mis la pression sur certains joueurs du centre de formation qui ne travaillent pas assez selon lui…

La formation olympienne a reçu le Label Prestige par le FFF comme précisé par le club ce lundi. Au lendemain de cette annonce, Nasser Larguet le directeur de la formation de l’OM a donné une interview à La Provence.

certains garçons ont du talent et pensent que cela suffira — LARGUET

Après s’être félicité du travail accompli et avoir avoué que cela pourrait être un argument supplémentaire pour attirer des jeunes, il a tenu à parler de ceux qui étaient déjà en place… Et n’a pas hésité à leur mettre un petit tacle pour les remettre au travail.

« On a besoin, encore, de plus d’exigence dans notre travail avec les jeunes. On doit atteindre l’excellence. On a de bons joueurs mais il va falloir franchir un palier au niveau des efforts, des rythmes… On se réjouit que la porte ouverte vers le monde pro soit ouverte mais certains garçons ont du talent et pensent que cela suffira. Il faut leur faire comprendre que le haut niveau se joue sur des détails et que la réussite, ou non, de leur carrière dépend de ces détails-là. On veut que les meilleurs joueurs de la région viennent chez nous. Même si je sais que ce n’est pas simple car les exigences sont très élevées »

Nasser Larguet – Source : La Provence