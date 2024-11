OM : le discours fort d’Höjbjerg !

Pierre-Emile Höjbjerg, milieu de terrain danois de l’Olympique de Marseille (OM), a répondu aux question de l’Équipe. Il évoque la cohésion d’équipe, l’importance du rôle collectif et son approche du jeu en tant que joueur clé au sein de l’équipe. À travers ses propos, le joueur met en lumière la nécessité de l’unité, de la responsabilité individuelle et du travail en équipe pour atteindre les objectifs collectifs du club.

Pierre-Emile Höjbjerg souligne l’importance de l’organisation et de l’équilibre tactique, particulièrement pour un joueur évoluant dans l’axe du jeu. « Quand tu es au milieu de terrain, dans l’axe du jeu, c’est important de garder l’ordre. Je ne suis pas un joueur à la Neymar ou à la Haaland, qui peut faire gagner l’équipe à lui tout seul même dans des matches moyens. Je suis un joueur qui a besoin de l’équipe, et je pense que tout le monde a un rôle à jouer pour faire marcher la moto. Certains vont devoir accélérer, d’autres freiner un peu. Je veux que tout le monde prenne ses responsabilités dans son rôle, c’est dans ces cas-là que l’équipe devient très forte. » Pour Höjbjerg, c’est la complémentarité entre les joueurs qui fait la force d’un collectif. Il met en avant l’importance de respecter l’équilibre et la discipline tactique pour garantir la réussite de l’équipe.

L’importance de la responsabilité collective selon Höjbjerg

L’international danois continue sur l’idée de la responsabilité partagée au sein du groupe, insistant sur le fait que chaque joueur, qu’il soit titulaire ou remplaçant, joue un rôle fondamental dans la réussite de l’équipe. « Chacun a un rôle à jouer encore une fois. Si on a une médaille à la fin, on aura tous la même. C’est pour ça que c’est important que chacun comprenne bien son rôle à l’entraînement, en match, dans le vestiaire. Des joueurs ne vont pas trop jouer cette saison mais ils ont une grande responsabilité de rendre les séances encore plus dures. » Cette déclaration met en lumière l’importance de l’implication de chaque joueur, même ceux qui jouent moins souvent. Le collectif se construit aussi à travers les efforts de ceux qui, bien que moins exposés, participent activement au bon déroulement des entraînements et à la qualité de la préparation.



Conclusion : L’OM et la réussite collective selon Pierre-Emile Höjbjerg

Pour Pierre-Emile Höjbjerg, la clé du succès à l’Olympique de Marseille réside dans l’engagement et la solidarité collective. Chaque joueur, qu’il soit sur le terrain ou non, doit comprendre l’importance de son rôle dans le fonctionnement global de l’équipe. Le joueur danois rappelle que la réussite de l’OM repose sur l’implication de tous, et pas seulement sur les stars visibles du terrain.