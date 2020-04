OM : l’UEFA annonce une grande décision pour le fair-play financier

L’UEFA a annoncé suspendre les sanctions du fair play financier pour un an dû à l’épidémie du coronavirus….

En difficulté financière, l’Olympique de Marseille est surveillé de très près par les instances européennes. Le fair play financier réclamait au club de vendre pour, au minimum, 30 millions d’euros avant le 30 juin 2020 pour rentrer dans les clous et éviter toutes sanctions.

LE FPF SUSPENDU POUR UN AN?

l’UEFA a décidé de suspendre le système de réglementation des transferts pour au moins un an.

Cette proposition intervient évidemment à cause de l’épidémie du coronavirus qui a mis le monde du football à l’arrêt depuis plus d’une semaine. Cette nouvelle pourrait permettre à l’OM de conserver ses joueurs pour la saison prochaine et de prendre un peu plus de temps pour remettre les finances du club dans le vert.

Malgré tout, le club olympien pourrait être tout de même pénalisé, sur les deux saisons précédentes où il n’a pas respecté le règlement du Fair-Play Financier.