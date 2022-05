OM : Le gros chambrage de Guendouzi envers l’AS Monaco !

L’Olympique de Marseille jouera la Ligue des Champions la saison prochaine notamment grâce à cette victoire face à Strasbourg mais aussi au nul de l’AS Monaco contre Lens. Mattéo Guendouzi chambre les Monégasques dans une vidéo publiées sur le YouTube de l’OM !

L’Olympique de Marseille a réussi son objectif de début de saison ! Le club jouera la Ligue des Champions grâce à une grande saison où ils n’ont jamais rien lâché mais où les concurrents ont poussé jusqu’au bout !

Jusqu’à la dernière journée, la bataille faisait rage avec l’AS Monaco pour atteindre la deuxième place. Le club de la Principauté a chuté dans le temps additionnel contre le RC Lens qui a égalisé à la 96e minute par l’intermédiaire de Ganago.

Ils croyaient quoi? Qu’ils allaient passer devant nous? Mais n’importe quoi ! — Guendouzi

Dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube de l’Olympique de Marseille, on peut revoir les scènes de joie des supporters marseillais aussi des joueurs. La vidéo se termine dans les couloirs du Vélodrome avec notamment Guendouzi, totalement euphorique !

Dans l’émotion, le milieu de terrain a répété à plusieurs reprises que lui et ses coéquipiers méritaient leur deuxième place… Tout en glissant un peu de chambrage envers l’AS Monaco qui a terminé juste derrière, à la troisième place !

« On mérite d’être là, on mérite d’être là où on est ! On était 2e pratiquement toute l’année ! Ils croyaient quoi? Qu’ils allaient passer devant nous? Mais n’importe quoi ! Mais n’importe quoi !! On le mérite, on le mérite ! On le mérite !! On va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine ! » Mattéo Guendouzi – Source : Inside, chaîne YouTube de l’Olympique de Marseille (23/05/22)

Guendouzi il a tout dit 🙌🤣 pic.twitter.com/KQUwfrv80r — OM Comps (@CompsOM_) May 23, 2022

« Ça a été difficile pour le coeur. Il y a beaucoup d’émotions aujourd’hui. Je suis très heureux pour le groupe, les joueurs ont fait une année incroyable. Il faut les féliciter pour ça, je les remercie beaucoup. Je suis content de finir de cette manière, celle que les supporters attendaient, avec un OM qui a eu beaucoup de courage. On a joué contre une très bonne équipe pour aller chercher cette qualification directe. On a marqué 71 points dans une saison très longue, très dure, avec une équipe très jeune. Ce maillot parfois pèse beaucoup. Il faut supporter ce poids, celui de l’histoire de ce club, et ces jeunes joueurs l’ont fait. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/05/22)