Mercato : Cataldo ne sifflera pas Galtier s’il vient à l’OM

L’Olympique de Marseille pourrait choisir de faire venir Christophe Galtier sur le banc après le départ de Marcelino. Christian Cataldo, leader des Dodgers, ne lui déroulerait pas le tapis rouge mais ne le sifflerait pas non plus.

Depuis l’annonce de RMC Sport qui affirme que Pablo Longoria a contacté Christophe Galtier pour devenir le prochain coach de l’OM, une certaine partie des supporters marseillais ont montré leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Sur le plateau de BFM Marseille, Christian Cataldo n’a pas caché qu’il n’aimait pas trop le coach mais affirme qu’il ne le sifflerait pas non plus.

C’est le pouvoir des réseaux sociaux qui a fait siffler Tudor

« Il ne faut jamais juger quelqu’un avant qu’il ait fait ses preuves. Moi, je ne l’aime pas trop. Mais après, je n’aimais pas trop Sampaoli au départ. J’étais le premier révolté quand il y a eu les sifflets contre Tudor au premier match de la saison. C’était le problème des réseaux sociaux, il y avait eu l’histoire avec Guendouzi. C’est le pouvoir des réseaux sociaux qui a fait siffler Tudor. Ils sont peut-être plus puissants que nous ! Si Galtier vient, je ne le sifflerai pas, il serait entraîneur de l’OM. Les histoires de racisme, c’est pour ça que je pense qu’il ne viendra pas, on ne va pas prendre un entraîneur où il y a des soupçons. J’espère que la direction sera assez lucide pour démêler le vrai du faux. »

Si on enlève le passage au PSG: c’est le candidat idéal, le candidat naturel

Sur RMC dans le Moscato Show, Eric Di Meco a été interrogé au sujet de la probable arrivée de Christophe Galtier à l’OM. D’après la radio française, Pablo Longoria aurait contacté le coach français pour qu’il devienne le successeur de Marcelino et reprenne la suite du travail de Pancho.

Di Meco a un avis bien tranché à ce sujet. D’après l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Galtier serait le profil parfait pour reprendre cette équipe malade et en crise depuis plus d’une semaine maintenant.

⚪🔵 Éric Di Meco sur la possibilité Christophe Galtier à l’OM : « Si on prend la carrière de Christophe et qu’on enlève son passage au PSG, c’est le candidat idéal. » #rmclive pic.twitter.com/WOmQPkVSFC — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 25, 2023

« Imaginons. On prend la carrière de Christophe et on enlève le passage au PSG: c’est le candidat idéal, le candidat naturel, a expliqué l’ancien minot marseillais sur les ondes de RMC. Ce n’est pas un hasard si l’OM s’est intéressé à lui plusieurs fois. Il connaît la Ligue 1, il connaît ce club, il connaît les joueurs… Là, il faut aller vite, on sort d’une semaine particulière. Les semaines qui arrivent vont être importantes donc il faut être performants tout de suite »