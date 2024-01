OM : Le gros coup de gueule de Dupraz sur le match vs Strasbourg !

Décevants face à Strasbourg pour le premier match de Ligue 1 de 2024, les Marseillais sont ciblés par Pascal Dupraz sur RMC !

Ce samedi sur les ondes de RMC, Pascal Dupraz a donné son ressenti sur la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg Alsace. Le coach français n’a vraiment pas apprécié regarder ce match et cible les joueurs des deux équipes pour ce spectacle médiocre !

Évoquer les sept joueurs qui sont à la CAN, ça ne suffit pas

🗣️ Pascal Dupraz : « Hier c’était une purge et il n’y a pas d’équilibre défensif à l’OM. Si les Strasbourgeois n’avaient pas les pieds octogonaux, ça aurait fait 5-1 pour Strasbourg. » pic.twitter.com/LAadeEedWl — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) January 13, 2024

« Hier, c’était une purge, et il n’y a pas d’équilibre défensif à l’OM. Chaque fois que les Strasbourgeois étaient sur la contre-attaque, il n’y avait pas de sécurité défensive. Si les Strasbourgeois n’avaient pas les pieds octogonaux, ça aurait fait 5-1 pour Strasbourg. Évoquer les sept joueurs qui sont à la CAN, ça ne suffit pas parce qu’il n’y en a réellement que deux qui sont titulaires. Bien sûr, ça creuse au niveau du banc. Mais c’est surtout que Marseille a semblé atone. C’était une défense à cinq, mais malheureusement, ils amènent toujours le surnombre. Bien souvent, deux joueurs de l’axe se projettent et il n’y a plus personne pour défendre. »

Le gros aveu de Gattuso

Gattuso : « C’est de ma faute. Je pense que je n’ai pas été assez bon. Ça s’est déjà produit. Ça m’énerve. C’est ma responsabilité, il y a quelque chose que je n’arrive pas à changer. » #OMRCSA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 12, 2024

« C’est de ma faute. Je pense que je n’ai pas été assez bon. Ça s’est déjà produit. Ça m’énerve. C’est ma responsabilité, il y a quelque chose que je n’arrive pas à changer, a avoué le coach. Ce serait facile pour moi de venir devant vous et de me dédouaner en disant qu’il me manque des joueurs. Oui la CAN nous pénalise mais s’il n’y avait pas eu ce but à la 90′, on parlerait du match différemment. Je sais que Clauss a aussi joué à gauche l’an dernier mais Murillo avait aussi mérité par rapport à ces performances. Peut-être que dans la conclusion des actions Clauss a un peu plus de qualité mais je ne voulais pas trop changer et laisser un peu de continuité. »