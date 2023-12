OM : Le gros coup de gueule de Rothen sur Jean-Pierre Papin

Jean-Pierre Papin a changé de poste à l’Olympique de Marseille. De conseiller, l’ancien joueur de légende est passé à coach de la réserve. Un manque de respect d’après Jérôme Rothen !

« Dans l’optique de poursuivre et renforcer, un peu plus encore, la politique entreprise par la direction de l’Olympique de Marseille en matière de formation et d’accompagnement de ses jeunes talents vers le monde professionnel, Jean-Pierre Papin est nommé entraineur de l’équipe réserve. Lauréat du Ballon d’Or sous le maillot de l’OM en 1991, « JPP » partagera sa riche expérience du très haut niveau et contribuera notamment à transmettre les valeurs olympiennes tout en continuant d’exercer son rôle d’ambassadeur de l’OM. », avait annoncé le club dans un communiqué à l’arrivée de Mehdi Benatia.

A LIRE AUSSI : Vente OM : Fournier répond à la rumeur saoudienne !

Pour Jérôme Rothen, c’est un énorme manque de respect de la part de l’Olympique de Marseille envers Jean-Pierre Papin ! L’ancien milieu de terrain l’explique dans son émission Rothen S’Enflamme sur RMC après avoir évoqué le départ de Dimitri Payet.

« Aujourd’hui je m’imagine dans la peau de Jean-Pierre Papin. Il est entraîneur de National 3, en train de mettre les plots, les piquets. On parle de Jean-Pierre Papin. Au début, il était conseiller sportif. C’était une très bonne idée de le ramener comme conseiller. Il a marqué l’histoire de ce club. Donc je me dis quel est l’intérêt si ce n’est de le faire reculer dans la hiérarchie et de mettre un coup sur son image. Donc c’est un gros manque de respect, même si Jean-Pierre ne se prend pas la tête. Il a accepté », explique l’ancien joueur sur RMC.

L’arrivée de Benatia a tout changé?

Communiqué de l’OM

L’Olympique de Marseille informe qu’un accord a été trouvé avec Mehdi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif. Formé à l’OM puis passé par certains des plus prestigieux clubs européens, dont le Bayern Munich et la Juventus FC, Mehdi Benatia mettra à la disposition de l’OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne.

En collaboration étroite avec Pablo Longoria, Président du Directoire, et Stéphane Tessier, Directeur Général, il apportera son concours à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie sportive du club, notamment pour attirer, former et retenir les meilleurs talents. Toujours dans un rôle de consultant, il participera également à des missions de détection et de scouting, en lien avec Roberto Malfitano promu responsable du scouting de l’équipe professionnelle.