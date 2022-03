OM : Le gros danger du FC Bâle révélé !

A quelques heures du match entre l’Olympique de Marseille et le FC Bâle, l’actuel coach de Lausanne Alain Casanova a expliqué à La Provence les points forts du club suisse.

L’Olympique de Marseille reçoit ce jeudi le FC Bâle pour le compte des huitièmes de finale de Ligue Europa Conference. Un match capital qui intervient après une série de mauvais résultats en championnat et un contexte particulier autour de Jorge Sampaoli.

C’est une équipe forte sur les coups de pieds arrêtés offensifs

La Provence a interrogé Alain Casanova avant cette rencontre. Le coach français est sur le banc de Lausanne depuis quelques semaines et a donc un oeil avisé sur le FC Bâle. Il affirme que le prochain adversaire des Olympiens a le meilleur effectif du championnat.

« C’est une équipe avec un effectif pléthorique, de qualité, le meilleur effectif de la Ligue suisse. C’est une équipe forte sur les coups de pieds arrêtés offensifs, ils ont de la taille avec les arrières centraux, mais aussi avec l’arrière droit Lang, bon de la tête ou Frei qui monte aussi. » Alain Casanova – Source : La Provence (09/03/22)

Les points forts de l’effectif

Le journaliste Valentin Schnorhk a eu la gentillesse de nous parler du club suisse. Il nous proposait une petite revue de l’effectif du FC Bâle, le lendemain du tirage de Conference League.

« Je pense que le meilleur joueur de cet effectif c’est le gardien, Heinz Lindner. C’est un gardien autrichien et c’est surement le meilleur à son poste du championnat. Il est très performant sur sa ligne, il a apporté des points à son équipe depuis le début de la saison. Il y a Andy Pelmard, qui joue en défense centrale, qui a joué à Nice. Il ne fait qu’1m80 mais il couvre bien la profondeur et il a une bonne relance. Il réalise une bonne saison. Fabian Frey est redevenu international, il joue devant la défense. Il y a aussi Pajtim Kasami qui a joué en Angleterre, j’aime bien Liam Millar, qui était à Liverpool, un jeune canadien qui est bon dans le duel côté gauche, il apporte du danger. A droite, tu as Dan Ndoye, qui était à Nice aussi la saison passée, c’est un joueur de percussion peut être moins fin que Millar. Il y a aussi Sebastiano Esposito, qui est prêté par l’Inter, qui a moins de 20 ans. il avait réalisé un superbe début de saison avec une belle complicité avec Cabral. Il a été blessé, il est revenu au début de l’hiver et cela s’est mal passé, il a même été écarté du groupe. Il a fait comprendre qu’il été content du changement de coach, il pourrait faire son retour. C’est le symbole du FC Bâle avec du trading avec comme objectif de mettre en valeur des jeunes joueurs. Peut être une des raisons du changement de coach… » Valentin Schnorhk – source : FCMarseille (25/02/2022)