OM : Le gros message envoyé par De Zerbi suite à la boulette de Brassier !

Après la défaite 2-0 de l’OM face à Nice, Roberto De Zerbi a adressé un message fort à ses défenseurs, notamment à Brassier, auteur d’une erreur décisive en début de match. « Brassier ? Qui ne se trompe pas ? Celui qui se trompe le plus, c’est moi. Il a commis une erreur. Tant que je suis là, les défenseurs centraux devront faire le jeu. Si ça ne leur plaît pas, ils iront sur le banc ou en tribune. » De Zerbi n’a pas mâché ses mots, rappelant que ses joueurs doivent assumer leur rôle dans la construction du jeu, et qu’aucune place n’est garantie si ce principe n’est pas respecté.

Concernant le match, l’entraîneur a reconnu la défaite méritée, soulignant que son équipe a mal joué du début à la fin et a trop souffert après avoir encaissé le premier but. « Même si on a essayé d’attaquer ensuite, on n’a jamais eu la rage et détermination pour revenir dans le match. » De Zerbi a insisté sur l’importance de réagir rapidement, en mentionnant que le championnat est difficile et qu’aucune équipe n’est à l’abri de perdre des points, en citant des clubs comme Lille, le PSG, et Lyon qui ont eux aussi trébuché ce week-end.

Il a également insisté sur la nécessité de repartir dès mardi, tout en admettant qu’il y a peu de choses à retenir de cette défaite. « Il n’y a pas de secret. C’est un coup dur, on ne s’y attendait pas mais on a besoin d’un gros match contre Lyon dimanche prochain. » Malgré ce revers, l’entraîneur reste confiant dans son groupe et ses valeurs, affirmant qu’il faudra revenir plus fort pour le prochain match. Enfin, De Zerbi a félicité Nice et l’arbitre pour leur performance, soulignant que les Niçois peuvent être fiers de leur victoire.