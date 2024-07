OM : Le gros message envoyé par De Zerbi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Roberto De Zebi, le nouveau coach de l’OM, a livré ses premiers mots sur son arrivée à Marseille au média italien Zeta de l’université Luiss Guido Carli. Il explique qu’il était fan de l’OM étant petit et qu’il va tout faire pour ramener le club haut en Europe !

Dans un entretien accordé au média italien Zeta de l’université Luiss Guido Carli, Roberto De Zerbi a expliqué l’ambition qu’il avait pour l’OM : «Je dirai aux joueurs que nous devons rendre les supporters fiers. Entraîner Marseille est unique, vous avez derrière vous un peuple. Avec sérieux et courage, je tâcherai de ramener le club haut en Europe. J’ai choisi l’OM parce qu’il me rappelle beaucoup la passion et la pression que j’ai vécues à Foggia. Le stade du Vélodrome accueille près de soixante-dix mille personnes, il fait très chaud. Cela me pousse à donner le maximum »

Le technicien italien a aussi expliqué pourquoi il a choisi Marseille : « Je pensais que je resterais sans banc pendant un an si je ne trouvais pas une offre qui me stimulait. Il y a eu des contacts avec des équipes importantes, mais pour diverses raisons, nous n’avons pas trouvé d’accord. Les dirigeants de Marseille, en revanche, ont été clairs dès le début. Et puis c’est un endroit qui m’a toujours fasciné, quand j’étais petit, j’admirais les grands joueurs comme Rudi Völler et Chris Waddle. Il y a des fans très chaleureux et passionnés, un peu comme moi », a-t-il d’abord expliqué.

⚽️🔴 𝗘𝗦𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗔 𝗭𝗘𝗧𝗔: 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗔 𝗥𝗢𝗕𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗭𝗘𝗥𝗕𝗜 La prima intervista dell’allenatore italiano dopo la firma con l’@OM_Officiel. Le imprese con il @OfficialBHAFC, la gestione dei talenti e la nuova sfida in Ligue 1: “Ho scelto il Marsiglia… pic.twitter.com/KFiws9wzWo — Zeta (@Zeta_Luiss) July 6, 2024



Maintenant officiellement le nouveau coach de l’OM, Roberto De Zerbi va pouvoir commencer à se consacrer au plus important : le football. La pré saison de l’OM, qui a commencé aujourd’hui, va permettre à l’entraîneur italien de mettre en place son projet de jeu, lui qui a été suivi de tout son staff personnel. Si l’OM entend partir dans un nouveau tournant, Johann Crochet, spécialiste du foot italien, a expliqué ce qui allait attendre les supporters de l’OM avec ce coach.

« Quand tu vas chercher De Zerbi, tu ne vas pas spécialement chercher un entraîneur mais une méthodologie de travail, raconte Johann Crochet. Son staff connaît sa méthodologie par cœur, il la répète depuis des années, la récite, l’enrichit également, car ce sont des personnes qui restent toujours en alerte afin d’améliorer la qualité d’entraînement. Quand tu vas le chercher, tu sais également à quoi tu t’attends en termes de football et de qualité de jeu. »

Une mentalité qui découle de son ancien parcours de joueur. « De Zerbi c’est un ancien numéro 10. Il l’explique souvent, il a envie que son équipe ressemble au joueur qu’il a été. Notamment lorsqu’il a commencé à l’AC Milan ou ensuite dans des clubs moins huppés. Après, il faudra aussi voir le contrôle qu’aura De Zerbi. Tu le nommes pas non plus directeur général, mais il aime avoir un pouvoir de décision. C’est pour ça qu’il est impliqué sur le recrutement mais également la personnalité de ses joueurs. Il y en a qui peuvent partir non pas pour des questions footballistiques, mais parce qu’il ne voit pas l’étincelle dans leurs yeux. Il explique toujours, lui, que ce qu’il cherche avant tout, c’est cette passion, cette flamme qui va les emmener au quotidien vers une volonté de travail et un enthousiasme. »