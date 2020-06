OM: Le gros reproche de Di Meco aux présidents marseillais

Jacques-Henri Eyraud est le président de l’OM depuis 2016. Sa côté de popularité auprès des supporters n’est pas au mieux, Eric Di Meco a pointé du doigt un défaut de ce dernier et de tous les présidents olympiens...

Eric Di Meco a dénoncé le côté « politique » des présidents passés par l’Olympique de Marseille au micro de RMC :

Ils se rapprochent des supporters par obligation– di Meco

« Le problème, c’est que tous les présidents quand ils arrivent à l’OM il se rapprochent des supporters mais par obligation. Hormis Pape Diouf, car il était de Marseille et connaissait ce club. Ils font de la politique alors qu’il ne faut pas faire ça. Et quand ça tourne au vinaigre, c’est pas parce que tu as vu les supporters que derrière tu es protégé. » Eric Di Meco— Source: Moscato Show RMC