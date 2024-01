OM : Le groupe avec 7 jeunes face à Strasbourg !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM affronte Strasbourg ce vendredi soir pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Le groupe de joueurs convoqués pour cette rencontre vient d’être publié, plusieurs jeunes sont présents.

Simon Ngapandouetnbu, Chancel Mbemba, Pape Gueye, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye sont partis disputer la CAN 2024 avec leurs sélections. Mughe n’est pas qualifié, Valentin Rongier et Joaquin Correa sont toujours blessés. Du coup, les jeunes Van Neck, Nyakossi, Jousselin, Soglo, Tika, Nadir et Moreira sont présents.