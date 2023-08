OM : Le groupe pour affronter le Panathinaïkos avec un absent !

Offensivement on est aussi bien garni, avec Sporar, Ioannidis, Aitor, Palacios, Bernard et la recrue estivale Djuricic. Au milieu, on a recruté Zeca, un ancien de la maison avec de l’expérience européenne. On a aussi le néerlandais Vilhena mais plus que les individualités, la force de cette équipe c’est le collectif. Depuis son arrivée, Jovanovic a réussi à établir un collectif fort. »