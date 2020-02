OM : Le kiné anglais de Thauvin claque la porte… Le staff d’AVB reprend la main ?

Préalablement annoncé fin décembre par l’OM au moment de son opération, le retour de Florian Thauvin est maintenant prévu pour début mars. un retard qui commence à agacer André Villas-Boas qui affiche son désaccord avec le chirurgien anglais qui a opéré Thauvin. Le kiné anglais qui s’occupait de l’ailier aurait claqué la porte !

Selon RMC, « André Villas-Boas a haussé le ton ces dernières semaines. James Calder, le chirurgien qui a opéré Thauvin, préconisait récemment un retour à l’entrainement, et non en compétition, fin février, selon les sensations du joueur. AVB s’était mis en tête de donner du temps de jeu à Thauvin dès OM-Nantes, le 22 février. »

Le kiné anglais rentre en Angleterre ?

Le coach olympien attend avec impatience le retour du meilleur buteur olympien, mais Florian Thauvin, récent papa, suit un protocole imposé par son chirurgien anglais. Un calendrier qui ne convient pas à l’OM et à son entraineur. Le staff d’AVB veut accélérer les choses et aurait confié à Pedro Silva, préparateur physique et homme de confiance d’AVB. son programme (plus court) de remise en forme pour un retour à la compétition. Un nouveau calendrier qui ne correspond pas à ce qui avait été mis en place par le chirurgien et le kiné britannique présent à Marseille. Du coup, ce dernier aurait quitté Marseille suite à la pression mise par le staff olympien…

A relire : [INFO FCM] OM : GROSSE INQUIÉTUDE AUTOUR DE FLORIAN THAUVIN (Nov 2019)

Retour en mars pour Thauvin, mais au début ou fin de mois ?

Thauvin travaille dur mais son retour à la compétition reste encore incertain. Reste que si ce dernier a de bonnes sensations, il n’a pas encore retouché le ballon. Son retour pourrait être au plus tôt début mars, au plus tard fin mars…