OM : Le maillot 4 a fuité… les supporters marseillais en folie !

L’Olympique de Marseille a dévoilé les maillots domicile, extérieur et third pour la saison 2024/2025. Un autre maillot va sortie bientôt et son design épuré, son logo semble déjà plaire énormément. Des photos ont fuité…

En effet, l’Olympique de Marseille va sortie un 4e maillot pour fêter les 125 ans du club. Ce dernier sera blanc avec un logo historique, un col et le sponsor de la même couleur. Voici les premières images…

Hésite pas à mentionner 😘 pic.twitter.com/8MYmrjSbFu — mptj (@MarioOlympien) August 30, 2024



Le compte spécialisé Footy Headlines a dévoilé le probable maillot « third » de l’OM. Comme évoqué, il sera orange vif, une couleur qui rappelle le plus gros groupe des supporters marseillais, les South Winner. Le short qui accompagnera le maillot sera également de couleur bleue.

Phocéennes, phocéens,

Tous différents, mais en uniforme 🔵⚪️ pic.twitter.com/2bxhpsfu4z — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2024

Pas beaucoup de changement à observé maillot domicile blanc, avec comme sponsor la CMACGM au milieu. La marque reste puma, sur le maillot domicile on peut voir un changement au niveau du logo, qui est dans une forme géométrique. Le maillot extérieur est bleu marine avec des nuances de bleu clair, le logo CMACGM est le logo de l’OM sont en couleur or.

