Le nouveau maillot Third de l’OM est enfin présenté officiellement. Et il sera porté pour la première fois devant les supporters ce vendredi, à l’occasion de la réception du FC Nantes.

𝗚𝗿𝗮𝘃𝗲́ 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 #PEUPLEVOLCANIQUE 🧡 Porté pour la 1ère fois face à Nantes, 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗧𝗛𝗜𝗥𝗗 sera disponible dès demain sur https://t.co/RkCj62oGN9, https://t.co/evTpiDTGXJ, dans toutes les boutiques du club et chez les revendeurs. pic.twitter.com/T5x2m6bXFH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2023

Ce maillot Orange et noir rappelle le Vélodrome qui est souvent comparé à un volcan en éruption. C’est ce qu’a rappelé la com de l’Olympique de Marseille sur la vidéo de présentation du maillot.

𝗣𝗘𝗨𝗣𝗟𝗘 𝗩𝗢𝗟𝗖𝗔𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘 🌋🌋 pic.twitter.com/FmR3fWvNQW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 30, 2023

Une vidéo où l’on voit le nouveau camisse des Olympiens porté par différents supporters. Un coup de communication qui rapproche le clubs de ses fans.

La communication de @pumafootball reste un exemple avec la sortie du maillot third de l’OM : 👉🏽 Choisir et impliquer les supporters / abonnés du club, c’est classe et ça rapproche ! Dans la lignée de la sortie des maillots Domicile / Extérieur 👏🏼 Voici qqs visuels parmi les… pic.twitter.com/sbiLxpN8r5 — CM Football (@CMFootball_) August 30, 2023

