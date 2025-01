OM : Le mauvais visage de Greenwood !

Mason Greenwood n’a pas su briller comme à son habitude lors de ce match. Habituellement capable de transformer en but des occasions limitées, il a tenté sa chance à plusieurs reprises (15e, 30e, 59e), mais n’a pas retrouvé la précision qui le caractérise. Souvent descendu plus bas pour récupérer des ballons, il n’a pas réussi à être décisif et a multiplié les erreurs, gâchant de nombreuses opportunités. En défense, son apport a été quasi inexistant, avec une technique approximative qui lui a valu de perdre 21 ballons. Sa performance manquait de percussions, et il n’a pas réussi à apporter le danger escompté dans cette rencontre.